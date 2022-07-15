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研究：Fed本輪縮表收緊效果可能超乎預期 更具破壞性

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
最新分析顯示，美國公債市場流動性緊縮，可能讓Fed的縮表計畫複雜化。路透
最新分析顯示，美國公債市場流動性緊縮，可能讓Fed的縮表計畫複雜化。路透

美國聯準會（Fed）研究員的最新分析認為，美國公債市場流動性緊縮，可能讓Fed的縮表計畫複雜化，因為這一輪縮表對金融市場的影響會放大，產生比預期還大的效果，可能比上次縮表更具破壞性。

路透報導，這些研究文章來自亞特蘭大和堪薩斯市聯邦準備銀行的研究員，旨在評估Fed允許在疫情期間為支撐經濟所購買的上兆美元證券到期並縮減資產負債表時，對市場造成的影響。

不過，有別於2017年Fed縮表時相對平靜的情況，這輪「量化緊縮」（QT）實施時，美國經濟的不確定性、Fed調高短期聯邦資金利率區間等因素，已讓美國公債市場承壓。

亞特蘭大聯準銀行研究員Bin Wei估計，在「正常」時期，Fed在未來三年減持約2.2兆美元的美債部位，其影響相當於立即將短期聯邦資金利率調高約0.29個百分點。

但他指出，在美國公債市場波動加劇或壓力變大時，此舉的影響卻相當於將利率調高約0.74個百分點，收緊程度恐怕超出Fed預期。

Piper Sandler分析師佩里和達勒姆上周在報告中表示：「我們不認為公債市場承壓，但糟糕的流動性條件無疑使既有的震盪加劇，也可能促使Fed更快停止QT。」

Fed並未明訂停止QT的時間點，但分析師認為，Fed持有的公債和抵押擔保證券（MBS）規模可能減少2兆~3兆美元。

堪薩斯聯準銀行經濟學家森古普塔和史密斯在另一篇報告中，比對當前與2017年的情況，當時Fed允許在2007~2009年金融危機後購買的證券到期，並退出Fed的資產負債表。當時美國經濟仍處於創紀錄的擴張期，Fed允許每月持有的資產縮減500億美元，市場也運作平順。但即便是如此相對溫和的QT，仍遭遇2019年銀行隔夜拆款利率飆升，迫使QT戛然而止，顯示Fed當時縮表約6,500億美元的步調過快。

堪薩斯聯準銀行的研究人員另指出，養老金和共同基金等美債的主要買家，如今持有的部位已接近歷史最高水準，吸收新債的能力可能有限；鑒於目前全球的地緣政治緊張情勢，外國的需求也可能有限。

相反的情況也可能發生。貨幣政策緊縮有時會產生吸引資金來美國尋求避風港的效果。但無論如何，眼前的不確定性都很高。

Fed 美國 聯準會

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