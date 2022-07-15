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美6月零售銷售穩健增加 Fed可能擴大升息幅度

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國6月整體零售銷售額比5月穩健增加1.0%，遠優於5月的下滑0.1%（修正後數據），也略高於市場預期的0.9%增幅。雖然通膨升高使零售銷售的增幅遭誇大，但仍顯示消費支出依然強韌，也使聯準會（Fed）7月下旬會議上，決定進一步擴大升息的可能性升高。

扣除汽車後的零售銷售額比5月增加1.0%，優於市場預估的0.7%，也高於5月的0.6%（修正後數據）增強；扣除汽車與汽油後的雙核心零售額，則增加0.7%，遠高於預期的0.1%，更優於5月時的減少0.1%（修正後數據）。

最受關注的控制組零售銷售額也增加0.8%，高於預期的0.3%。由於控制組銷售額是計算國內生產毛額（GDP）中、消費支出的要項，因此6月數據大幅上升，使第2季GDP萎縮的風險下降。

在13類零售項目中，有九項增加，包括傢俱、電子商務及加油站等。

經濟學者指出，零售銷售優於預估，且扣除汽車及汽油後的雙核心銷售額仍大幅增加，顯示儘管Fed持續升息以壓制需求及通膨，但消費者的支出意願普遍強韌。

Fed目前正在密切觀察各項經濟數據，以決定7月會議將升息3碼或4碼。

Fed 通膨

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