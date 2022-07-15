布蘭特油價再站上100美元 因沙國預料無法立即擴大增產

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
國際油價15日盤中上漲約2%，布蘭特油價再度站上每桶100美元。路透
國際油價15日盤中上漲約2%，布蘭特油價再度站上每桶100美元。路透

國際油價15日盤中上漲約2%，布蘭特油價再度站上每桶100美元，主因包括美國官員表示，預期沙烏地阿拉伯無法立即擴大增產原油，以及跡象顯示美國聯準會（Fed）7月底不會一舉升息4碼。

布蘭特原油9月期貨每桶上漲1.94美元（2%），報每桶101.25美元；西德州8月期貨上漲1.42美元（1.5%），報每桶97.60美元。

美國總統拜登15日訪問沙國，要求沙國擴大增產。但彭博資訊引述消息人士表示，拜登本周末離開中東時，將不會針對石油生產發表公開聲明。路透也報導，美國官員表示，目前石油輸出國組織（OPEC）大部分成員國都在全能生產，可以增產的數量非常小。

Fed「鷹派」官員14日表示，贊成7月底升息3碼，而非更多。由於市場擔憂Fed將升息4碼，使14日布蘭特油價每桶重挫逾5美元。

油市分析家預估，油價將持續承受壓力，因為全球經濟展望不佳。德國商業銀行指出，基於經濟衰退的憂慮短期內不會消褪，國際油價可能持續下跌。

另外，由於中國大陸疫情可能再起，也使油市出現悲觀氛圍。大陸煉油業6月煉油量比去年同期減少10%，上半年油品產量也比去年減少6%。

油價 美國 Fed

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