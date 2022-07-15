銅價跌破每噸7,000美元 跌至20個月低點

倫敦銅價15日盤中跌破每噸7,000美元，為20個月以來最低點，主因是中國大陸上季經濟成長率不如預期，促使市場更加擔心全球經濟衰退，將傷及這種用途廣泛的金屬需求。

根據彭博資訊報價，倫敦金屬交易所（LME）銅期貨15日盤中一度重摔2.7%至每噸6,980美元，跌破每噸7,000美元，也是2020年11月以來的最低點，如今已從四個月前觸及的歷史高點回檔35%。

四個月前，投資人擔憂俄烏戰爭可能加劇供給吃緊，但現在轉而聚焦於需求疑慮，而且這個威脅持續升高。全球銅消費量占一半的中國大陸，經濟正因防疫封控措施陷入掙扎，歐洲則苦於能源危機。同時，各國央行紛紛升息以對抗飆升的通膨。

LME銅價今年來已跌逾28%，今年可能會寫下2008年金融危機以來的最大單年跌幅。高盛本周預測，銅價未來三個月將跌到每噸6,700美元，比先前預測下調22%。

其他工業金屬價格也普遍下挫，鎳和鋅價15日盤中至少跌1.5%。涵蓋鋁、銅、鋅、鎳、錫、鉛等六種在LME交易的主要金屬的指數今年來下跌了23%。美國鋼價已下跌37%，鐵礦砂下跌20%。