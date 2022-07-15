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別與強勢美元對作 華爾街和避險基金看多美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
避險基金和投資銀行看多美元。路透
避險基金和投資銀行看多美元。路透

在彭博美元指數刷新歷史高點之際，避險基金和投資銀行紛紛做多美元，看好強勢美元還有繼續上漲的空間，空頭難攖其鋒。

追蹤美元兌已開發國家和新興市場貨幣的彭博美元現貨指數，14日大漲0.8%，突破2020年3月疫情爆發時的高點。

彭博資訊分析，無論經濟是強勁成長還是萎縮，均可望嘉惠美元。投資人認為，聯準會（Fed）的鷹派立場，或全球陷入衰退，都將推動美元走高。

墨爾本的避險基金K2資產管理公司研究主管布伯拉斯說，現在還不是對抗強勢美元的時候。他預期美元兌新興市場貨幣和歐元都將大漲，已開發市場的衰退風險還看不到盡頭，短期內放空美元的難度很高。

美國銀行（BofA）也預期，美元將持續走強直到年底，因為Fed正積極升息以對抗數十年來最熾熱的通膨。花旗也說，市場對美元的需求以及美元的準備貨幣地位，至今仍無可匹敵。高盛則認為，美元兌巴西里爾和南非蘭德等新興市場貨幣可望大幅升值。美銀策略師辛哈說，美元走勢的拐點最快會在今年第4季出現，屆時聯準會的升息決策可能從「自動駕駛」模式轉為更依據經濟數據決定；此外，中國大陸經濟成長可望稍微回溫，「在此之前，做多美元仍是阻力最小的路徑」。

新加坡避險基金Modular資產管理策略師梁偉豪（音譯）說，美元的強勢仍將維持一段時間，至少在Fed釋出不再需要大舉緊縮的信號前是如此，「我們或許正更接近這個臨界點，但很難判定Fed何時會調整前瞻指引」。

美元

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