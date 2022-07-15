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鐵礦砂價格持續下探 銅價本周跌幅可能為兩年多來最大

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
鐵礦砂價格15日持續維持在每噸100美元以下，市場對大陸房地產業「拒繳房貸潮」的擔憂不斷擴大。路透
鐵礦砂價格15日持續維持在每噸100美元以下，市場對大陸房地產業「拒繳房貸潮」的擔憂不斷擴大。路透

中國大陸鋼鐵業的長期壓力和房地產業的「拒繳房貸潮」，拖累鐵礦砂價格15日盤中繼續重挫。倫敦銅價也一度跌1.7%，本周跌幅可能是新冠肺炎疫情初期以來最大，主因為投資人更加擔憂經濟衰退可能摧毀全球工業商品的需求。

彭博資訊報導，新加坡交易所鐵礦砂期貨價格15日盤中大跌4%至每噸96.2美元，在14日重挫近8%至去年11月來低點後，繼續下探，本周來已累計跌逾14%。

全球最大鋼材生產國中國大陸仍在苦於因應防疫封控措施、以及房屋銷售的持續下滑，導致目前的鐵礦砂礦砂已比去年5月的每噸227美元高點，大跌超過50%。

倫敦銅期貨15日盤中也跌1.7%至每噸7,050美元，本周來已跌近10%，接近2020年3月創下的歷來最大單周跌幅12%。

新冠疫情仍是一大逆風，尤其是在中國大陸。但被視為全球經濟風向球的銅價，還面臨許多其他風險，包括大陸經濟陷入掙扎、全球央行正緊縮政策以抑制通膨，以及歐洲能源危機可能在下半年造成產業動盪。

中國大陸上季經濟僅成長0.4%，為2020年來最低，凸顯出大陸防疫清零政策和房地產業長期財務困境的影響。大陸上季房地產投資的改善跡象不多，最近的拒繳房貸潮又打擊房市信心。

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