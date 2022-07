未順利發放疫情救濟金 美國銀行挨罰逾67億

美國兩個機構向美國銀行總共開罰2億2500萬美元(約新台幣67億4300萬元),理由是美銀遭控在COVID-19疫情肆虐高峰期錯誤凍結失業救濟金等公共福利發放計畫。

法新社報導,美國消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)表示,美國銀行(Bank of America)在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情期間「搞砸」國家發放的失業救濟金計畫,因此遭處1億美元罰金。

消費者金融保護局在新聞稿中說,「美國銀行使用有缺陷的詐欺偵測計畫,自動且非法凍結民眾帳戶,後來發現實際上沒有詐騙行為,也幾乎沒有提供求助管道。」

此外,美國通貨監理局(Office of the Comptroller of the Currency)向美銀處以1億2500萬美元罰金,因為美銀「違反法律」且在執行公共福利金發放計畫時出現「不安全或不健全的做法」。

這兩個機構要求美銀,撥款給因此沒有領到救濟金的民眾。

消費者金融保護局說,美銀在疫情期間變更調查金融卡詐欺行為的做法,以自動觸發帳戶凍結的詐欺過濾系統取代「合理」調查。

消費者金融保護局說,美銀之後還讓民眾「非常困難」解除帳戶凍結。

通貨監理局代理局長麥可‧徐(Michael Hsu)說:「在疫情高峰期間,美銀讓儲值卡持有人無法領到提供給他們的失業救濟金,且讓這些弱勢消費者沒有有效的方式去補救這種情形。」

美銀捍衛在疫情間採取的行動,稱協助逾2500億美元的疫情紓困金撥出給1400多萬人。

美銀發言人說,政府的疫情紓困計畫「帶來前所未見的犯罪活動」,非法申請者可讓各州批准撥出數以百億計美元。