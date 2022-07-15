未回應是否加入Chip 4 南韓：與美國討論加強晶片合作

南韓總統辦公室官員周四（14日）表示，南韓正在與美國討論如何強化晶片製造方面的合作。這位官員說，美方去年完成的供應鏈檢討報告裡，多次強調晶片業夥伴關係的重要性。

路透記者詢問南韓總統辦公室是否會加入由美國主導的晶片聯盟，該辦公室拒絕置評。

韓聯社則是根據未具名的華府消息人士報導，指美國政府要求南韓在8月底以前通知是否參與美國主導的晶片同盟。此同盟稱為「Chip 4」，旨在因應半導體供應鏈問題。規畫中的「Chip 4」成員為：美國、台灣、日本和南韓。

美國國務院發言人說，美國致力與盟友、夥伴強化半導體供應鏈韌性，感謝南韓在供應鏈議題上的密切合作。

根據韓國國際貿易協會的資料，中國大陸是南韓最大貿易夥伴；南韓2021年690億美元的記憶晶片出口中，輸往中國大陸的占比為48%。