SK海力士傳考慮削減2023年資本支出

彭博資訊引述知情人士報導，全球第二大記憶晶片廠SK海力士計劃削減2023年資本支出約四分之一，至16兆韓元（122億美元），主要因為電子產品的需求較預期更弱。

這家南韓晶片大廠今年的資本支出仍按原定計畫，將投資約21兆韓元用於打造DRAM與NAND產能。然而晶片需求下滑的不確定性正在升高，迫使SK海力士重新思考明年的擴張策略。

通膨、升息這些大環境風險，影響消費者購買電子產品的意願，全球電子產品供應商已因此發出警示。消息來源說，海力士還未就2023年的產能擴張計畫做出最後決定。

台灣的台積電則是在周四（14日）表示，今年就會最多減少9%的產能擴張支出，來因應市場需求減緩。

SK海力士、三星、美光等全球晶片股今年股價跌幅都超過25%。最近投資人開始再敲進台積電與三星，判定這兩檔股票是超賣。上周，三星財報顯示上季營收大增1%，優於預期之後，帶領亞股上漲。

美光則是預警晶片供過於求，已對本季財測表示悲觀。