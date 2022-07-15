Fed兩隻鷹喊7月升息3碼就夠

美國聯準會（Fed）兩位最為鷹派的官員周四（14日）分別表達本月底利率會議時，希望升息3碼（75個基點），而非市場在6月通膨數據發布後，搶著消化的更大幅度升息。兩人的談話立刻改變市場風向反映其偏好，但是認為將升息4碼的機會仍有45%。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）在愛達荷州維克多舉行的洛磯山經濟峰會上表示，如果月底開會討論利率之前，零售銷售或是住房的數據沒有顯示能夠很快帶動通膨下降，或是通膨預期惡化的話，他傾向較大幅度的升息。

不過，「昨天市場的反應有點過頭了。」沃勒說，儘管6月通膨率9.1%實在是個「醜陋」數字，但正中他的預期。因此更為強化他的觀點：26日到27日的利率會議討論時，主張升息3碼將會是適當的。

沃勒強調，「你真的不會想要過度升息，」3碼已經是很大幅度，展現Fed要把通膨率壓回到2%目標的嚴正立場。「不能說沒有升息到4碼，就是沒在做事。」

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）則是在日本財經報紙日經新聞周四刊出的報導裡提到，他現在不支持更大幅的升息。

博拉德說：「這次會議（本月末）到目前為止的框架是，升2碼還是升3碼。我想，升息3碼比較好。」

博拉德被問到Fed政策利率在今年年底以前會不會超過4%，他說：「我認為有此可能。」但強調前提是通膨數據繼續朝「不良方向」發展。

對於7月以後的升息展望，沃勒表示，取決於數據。他支持以升息來限縮需求，直到不計入食物與能源價格的核心通膨開始下降。美國就業市場現在依然強健，且數據看不出將會轉弱的跡象。

沃勒認為，目前失業率3.6%，談衰退不可思議；經濟「軟著陸」，「很有可能做到」，衰退可以避免。

去年聯準會主席鮑爾和前副主席克拉瑞達（Richard Clarida）爆出的投資交易行為可能違法爭議，Fed獨立的監察長辦公室周四表示，經調查後，兩人的投資活動沒有違反任何法規或政策。