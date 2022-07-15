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油金齊跌 受美大舉升息展望拖累

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
國際油價14日小跌，投資人正關注Fed本月稍晚可能大舉升息的前景，此舉雖有助抑制通膨，但同時也會打壓石油需求；金價下挫，受美元續強拖累。路透
國際油價14日小跌，投資人正關注Fed本月稍晚可能大舉升息的前景，此舉雖有助抑制通膨，但同時也會打壓石油需求；金價下挫，受美元續強拖累。路透

國際油價周四（14日）小跌作收，投資人關注聯準會（Fed）本月稍晚可能大幅升息的前景，此舉雖有助抑制通膨，但同時也會打壓石油需求。金價下挫，受美元續強拖累。

油價小跌

9月交割的布蘭特油價跌0.47%，每桶收報99.1美元，連續第三日收盤低於100美元。8月到期的西德州油價跌0.54%，每桶收報95.78美元。

這兩者在14日盤中觸及低點，低於2月23日收盤價，也就是俄羅斯入侵烏克蘭的前一日；布蘭特油價盤中觸及2月21日以來最低價位。

在一份通膨數據顯示物價壓力加速後，外界預期Fed將在本月升息4碼（100個基點），以壓制位於40年高點的通膨。Fed預計26-27日舉行決策會議。

美國總統拜登預計今（15）日前往沙烏地阿拉伯，出席波斯灣盟友舉辦的峰會，預料敦促盟友增產石油。但石油輸出國組織（OPEC)）的閒置產能已經很低了，大多數產油國都正以最大產能進行生產，目前還不清楚沙國能迅速地再向市場提供多少石油。

金價急挫

國際金價14日大跌逾2%，觸及近一年來最低，受美元延續大幅反彈走勢拖累；同時，市場對Fed大幅升息的預期升高。

現貨金價跌1.47%，從盤中觸及的逾2%跌幅收斂，每英兩收報1,709.94美元。黃金期貨跌1.7%，每英兩收報1,705.8美元。

美元指數盤中觸及20年高點，在近期經濟風險續攀的情況下，美元成為首選避險資產，黃金則受到打擊。

期貨交易公司Blue Line首席市場策略師史崔博說：「美元走強促使金價下跌。在美國消費者物價指數出爐後，交易員將Fed升息預期從3碼提高至4碼，對金價造成衝擊。」

史崔博也說：「除非通膨降到足以讓Fed停止升息的水準，或者其他央行開始效法Fed激進升息（這可能使美元走弱），否則黃金不太可能看到任何上漲空間。」

其他金屬續跌

隨著全球經濟成長面臨諸多不利因素，工業用金屬持續承壓，包括市場擔憂中國大陸房地產行業問題持續惡化，而非好轉，和能源成本飆升，正使歐洲經濟面臨嚴重威脅，以及美國6月消費者物價指數（CPI）飆升。

這些對金屬都是利空消息。自3月觸及歷史高點以來，金屬價格已經暴跌逾三分之一。

在倫敦時間下午5:51，銅價跌2.1%，每噸收到7,170美元，銅價盤中觸及7,059美元，寫下2020年11月以來盤中最低價位。鎳價大跌8.3%，每噸收報19,402美元。白金、白銀和鈀金齊跌。

Fed 金價 油價

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