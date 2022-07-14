美股道瓊早盤重挫逾600點 市場預期Fed可能擴大升息
美股三大指數14日早盤大跌，道瓊工業指數重挫逾600點，原因是美國上月通膨比預期更熾熱，提高聯準會（Fed）加速緊縮的可能性。
道瓊工業指數早盤重挫620點或2%、標普500指數跌1.79%、那斯達克指數跌1.9%。費城半導體指數跌0.92%、台積電ADR漲0.69%。
美國6月消費者物價指數（CPI）年增率升至9.1%，高於市場預期的8.8%，剔除糧食和能源的核心CPI則為5.9%，也比市場預期的5.7%高。上月CPI居高不下，可能促使Fed本月稍晚擴大升息，聯邦資金利率期貨市場目前押注Fed將一口氣升息4碼。
美國上月的CPI數據也衝擊債市，2年期美國公債殖利率上升9個基點至約3.138%，同時10年期美債的殖利率則下滑約4個基點至2.919%，殖利率曲線倒掛的程度為2000年來最大。
摩根大通公布的上季財報不如市場預期，並暫緩實施庫藏股，拖累股價重挫5%。摩根士丹利的營收和獲利也比市場預期遜色，股價應聲跌3.56%。
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