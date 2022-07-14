多晶矽供不應求 價格站上2011年底來最高水準

多晶矽價格已連續七周上漲，攀抵2011年底來最高水準，可能拖累太陽能設備的裝設速度，影響全球對抗氣候變遷的進程。

中國有色金屬工業協會矽業分會的數據顯示，最高等級多晶矽的平均價格13日大漲1.1%至每公斤人民幣294.9元（43.87美元），站上2011年底來最高價位。

新南威爾斯大學教授格林說，多晶矽價格持續上漲，是因為在供給吃緊的同時，對太陽能的需求也升溫。

多晶矽是製造太陽能面板所需的原料，這種超導體的價格上漲，正對整體供應鏈產生影響。Solarbe網站的分析師表示，過去兩個月太陽能面板價格持穩，但本周已開始攀升，8月時可能漲至對開發商來說過於昂貴的水準，「若多晶矽價格居高不下，所有具備地面電廠規模的開發案都將停滯」。

然而，彭博資訊的專家分析，在本季稍晚，多晶矽的產量可望提升，從而緩解供應緊俏。