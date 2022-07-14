英特爾傳今秋調高多數晶片售價 漲幅還未敲定

英特爾已經通知客戶，將於今年稍晚時提高大部分微處理器與周邊晶片產品的價格，主因生產及原料的成本上升，但漲幅仍在斟酌中。

據日本經濟新聞報導，三名業界高管透露，英特爾將於今秋提高旗艦晶片售價，包括伺服器與個人電腦（PC）用中央處理器，以及Wi-Fi等其他產品用晶片。知情人士指出，英特爾尚未敲定產品的漲幅，漲幅區間從最低的個位數，到超過10%及20%。

由於消費支出展望看淡，使晶片漲幅很難訂定。今年初以來，手機、個人電腦、電視機及電玩主機的需求已經下降，未售庫存正在累積，三星電子已經通知一些供應商停止供料。

英特爾的主要PC客戶，包括宏碁、華碩等廠商，已經公開警告出貨減少。英特爾之前也警告，晶片需求正在下滑。