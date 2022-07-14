生質燃料搶用糧食 民團憂不夠吃

糧食吃都不夠了，還要用來做燃料？因為能源轉型趨勢，生質能愈來愈受到歡迎。綠色組織RePlanet分析，2020年歐盟用於生質燃料的小麥約有330噸，相當於烏克蘭2成的出口量，呼籲歐洲暫停使用生質燃料，並取消對基改作物的限制，以避免日益嚴重的糧食危機。

能源、糧食成兩難

《衛報》報導，因為俄烏戰爭，被視為「歐洲糧倉」烏克蘭玉米與小麥的出口都受到嚴重影響，加上供應鏈斷鏈的狀況的狀況，全球糧食價格都在飆升，更形成一股席捲開發中國家的風暴，許多糧食無法自給的貧窮國家都身陷糧食危機。

但因為目前大多數生質燃料還是來自於小麥、玉米等糧食作物。英國政府發言人還表示，「生質燃料在幫助交通系統脫碳的過程中，有著關鍵性的重要作用」，面對全球糧食危機，會多推動廢棄物衍生的生質燃料。

RePlanet創始人萊納斯呼籲，面對全球性的糧食危機，「政府應停止使用生質燃料」。他指出，各國也應該善用國家的食物，回擊俄羅斯總統普丁造成的糧食危機，並避免貧國人民挨餓。

開放基改作物

生質燃料曾被視為替代化石燃料的希望，但事實上，生產作物並轉換為能源對土地影響相當巨大，比起化石燃料「並沒有節省多少碳排放」。《Nature》更指出，對一些農村地區而言，生質能可能造成土地退化，接著延伸出糧食生產不穩定的狀況，不僅能源供應不穩定，更影響到當地民眾的糧食安全。

RePlanet呼籲，除了暫停使用生質燃料之外，富裕國家的民眾也應該減少吃肉，以便釋出更多糧食。同時，世界各地也應該取消對基改作物的禁令，以種植高產量的作物。

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