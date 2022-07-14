中國內需減緩 品牌紛轉往國際發展

疫情讓中國內需市場降溫，當地零售企業紛紛轉往佈局美國，增加獲利。受到疫情衝擊以及當地投資減少，包括名創優品等中國知名品牌紛紛前往美國或東南亞等地設點。專家指出，未來中國企業投資海外市場將成為一股趨勢。

插旗紐約精華地段

據《CNBC》報導，今年2月，玩具與家庭用品業者名創優品率先在紐約鬧區開設旗艦店，每月商品交易總額來到50萬美元，預計今年12月更可來到一百萬美元。該公司於10年前先在中國發跡，2015開始進軍新加坡，今年3月，旗下達5,113間分店，海外分店佔37%，而且近期中國市場年成長率雖有11%，但海外市場高達48%。

中國民眾花費漸保守

中國零售表現自從疫情開始便出現停滯，中國人民銀行調查也發現，當地民眾偏好儲蓄取代花費或投資，比例創20年新高。對此，華興資本顧問公司分析師陳國祥指出，「未來中國企業擴張至海外市場將成為一股趨勢。」

他並指出，2020年，諸如冷氣等用品在中國鄉村滲透率達73.8%，都市地區則高達149.6%。因此，對於冷氣或家用電器用品等公司，能獲得更多營收地方只有放眼海外。最早在2016年，海爾便以54億美元收購美國奇異電器的電器部門。

業者有國內工廠成優勢

陳國祥表示，中國企業如果能在海外打造自己品牌，加上自身在中國國內已擁有或直接與工廠合作，便能以低價與對手競爭。例如快時尚品牌希音（Shein）能在國際電商市場打出一片天就是一例。

名創優品執行長葉國富指出，該公司在美國的策略就是結合在中國的供應鏈與紐約設計師作品，讓商品從設計到上架只需3個月時間，相較其他設計公司若要找到自己工廠，時程可能會拖到半年甚至1年之久。

企業紛紛投入海外

即使受到疫情攪局，其他中國廠商也早已積極佈局海外，例如今年6月，玩具公司泡泡瑪特在加州洛杉磯附近設置第一家臨時據點，螞蟻集團也宣布在新加坡推出數位零售銀行。

據《金融時報》，2018年，阿里巴巴也收購巴基斯坦Daraz電商公司，積極進軍南亞市場。透過這次收購Daraz，也讓阿里得以進軍孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾與緬甸，成為當地除印度外最大的電商公司。

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