加密幣銀行Celsius聲請破產 債權人逾10萬人

加密幣銀行Celsius已經依美國破產法第11章的規定，向紐約南區法院聲請破產，成為幣圈最近這波市值暴跌2兆美元慘劇的最新傷亡名單。Celsius有逾10萬的債權人。

Celsius強調，啟動聲請破產程序，是為穩定經營，並且為公司所有利益關係人找出公司得以重組的機會。

彭博資訊指出，Celsius是最大的加密幣銀行之一，先前累積的資產曾超過200億美元；給存款戶的利率最高可達18%。上個月因為加密幣市場崩潰，存戶大量驚慌出走而宣布暫時中止所有提款。

美國升息觸發加密幣投資人外逃，加密幣銀行與避險基金被狂跌的加密幣價格拖垮。加密幣經紀商Voyager Digital本月稍早也已聲請破產；加密幣避險基金三箭資本（Three Arrows Capital）則已經被法院勒令清算。

當TerraUSD穩定幣5月份崩盤時，市場就開始擔心Celsius這類靠著超高殖利率在操作的幣圈銀行，前景也岌岌可危。另一家加密幣銀行Babel目前也暫停客戶提款。比特幣和乙太幣價格從去年12月到現在，已經跌掉一半。