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Netflix攜手微軟 將推低價廣告訂閱方案

中央社／ 舊金山13日綜合外電報導

影視串流平台Netflix正努力吸引訂戶，今天宣布將與微軟（Microsoft）合作，推出較便宜但含廣告的訂閱方案。

法新社報導，Netflix多年來拒絕投放廣告，但在歷經令人失望的第1季、10年來首度流失訂戶後，決定開發較為廉價的產品。

Netflix目前提供3種現有訂閱方案，在美國，最便宜的方案每月要價10美元（約新台幣300元）。

微軟則將負責為希望向Netflix用戶投放廣告的廣告商設計並管理該平台。

Netflix營運長皮特斯（Greg Peters）在聲明中表示：「這一切都還很早，我們還有很多工作要做。」

微軟補充表示，廣告商「將能觸及Netflix觀眾，並取得額外付費聯網電視的廣告資源。」

然而，加入廣告意味著Netflix將使自己面臨一些棘手問題，包括關於為了更有利可圖、更個人化的鎖定投放目標，大規模蒐集消費者個資的相關辯論。

另一方面，分析師對於Netflix選擇微軟並不意外，原因在於相較於部分其他公司，微軟與Netflix的利益衝突較少。

分析師貝尼斯（Ross Benes）指出：「不像其他廣告三巨頭谷歌（Google）、Meta和亞馬遜（Amazon），微軟並沒有推出競爭的串流產品。」

Netflix多年下來持續累積訂戶，然而今年第1季訂戶數與去年底相比卻流失了20萬人，導致其股價暴跌。

為了在必要的投資上挹注資金，以保住在業界的龍頭地位，Netflix宣布推出廣告方案作為因應。

Netflix指出，接下來共用帳號密碼將會越來越困難，這讓很多人不用付費就可以取得平台內容。

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