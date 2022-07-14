沒參加制裁仍受累 匈牙利宣布能源緊急

匈牙利將用核能、火力發電因應能源危機！匈牙利因能源價格上漲，13日宣布進入「能源緊急狀態」，總理奧班表示，能源太貴買不起，將拓展國內煤炭、天然氣與核能產能，以因應歐洲冬天恐面臨缺電的危機。匈牙利雖然沒跟著歐盟一起制裁俄羅斯，但進口能源價格受全球局勢高漲，還是逃不過能源短缺。

能源高度依賴俄羅斯

根據《半島電視台》報導，匈牙利總理奧班的幕僚長葛亞斯13日表示，收到俄烏戰爭與歐盟制裁影響，歐洲市場能源缺乏，導致價格大漲，該國將進入「能源緊急狀態」，國家將禁止能源出口，並拓展境內煤炭、核能產能因應，否則無法因應秋冬能源高峰。

葛亞斯宣布，將會延長境內唯一一座核電廠的運轉時間，並擴大開採褐煤。他指出，曠日廢時的戰爭已經讓歐洲部分國家開始出現危機，匈牙利不得不提前應對。由於匈牙利高度依賴俄羅斯油氣，65%石油與85%天然氣都從俄羅斯進口，歐盟在制裁俄羅斯時，總理奧班是少數反對制裁的歐盟區元首。

通膨重挫各國能源轉型

《匈牙利每日新聞》提到，雖然在歐盟最終制裁方案中，匈牙利豁免於對俄羅斯的石油制裁，可以繼續進口，但整體能源價格高漲，也讓匈牙利財政難以負荷。匈牙利外交部長瑟傑托也在歐盟外長會議上表示，匈牙利將會另外購買7億立方公尺的天然氣，但並未說明跟誰買。

此外，匈牙利的貨幣福林近來嚴重貶值，影響匈牙利購買進口能源。俄烏戰爭造成的通膨已經讓許多國家，包括斯里蘭卡、土耳其、黎巴嫩等國無力購買進口能源，歐盟雖然對俄羅斯進行制裁，但近來為了因應秋冬的能源高峰，宣布放寬天然氣與核能也可作為綠能，重挫歐盟的能源轉型計畫。

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