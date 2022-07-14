洛杉磯可能又要塞港？鐵路貨運中斷形成新威脅

美國洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）周三表示，鐵路和進口業者必須儘快清走堆置於港區的貨櫃，以免供應鏈擁堵情況加劇。但鐵路服務中斷，加上卡車駕駛正進行抗議，遭遇重重壓力的全美供應鏈有可能出現新瓶頸。

塞羅卡表示，必須立即採取行動處理堆放在碼頭的貨櫃，以免港口擁堵情況惡化。他說，南加州港口的碼頭現在堆放了超過29,000個貨櫃，遠超過正常狀況不該超過9,000個，可能導致工作人員先前清理碼頭的進展毀於一旦。他呼籲進口商加速提取貨櫃，鐵路業者派員並加開班次協助清運。

但為洛杉磯港提供服務的聯合太平洋（Union Pacific）和波克夏旗下BNSF鐵路，與其他美國主要鐵路業者都在疫情㒹覆交通運輸系統之前選擇裁員並封存設備。兩家鐵路公司與擁有11.5萬名成員的工會之間，勞資談判陷入僵局已經超過兩年。

Stifel分析師Ben Nolan表示，鐵路業者刪減成本的舉措提振獲利，但沒給需求衝擊或服務中斷留有緩衝。

此外，加州新法案AB5要求，卡車駕駛必須通過考試，才能被視為獨立包商，否則須歸類為享有公司福利的雇員，此法估計會影響到大約7萬名卡車所有者和經營者。許多希望繼續彈性承攬業務的卡車駕駛周三在洛杉磯、長灘和奧克蘭等加州港口示威。

根據加州卡車運輸協會，為全美最大港口提供服務的卡車司機逾70%是獨立營運包商。AB5將影響他們與承運人、經紀商和托運人的關係。

塞羅卡表示，已提早數日為抗議活動做足準備，在提供空間讓卡車駕駛表達意見的同時，努力維持貨櫃進出無礙，洛杉磯港運作暫不受影響。