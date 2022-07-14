印度新議會大廈獅雕挨批「太兇」 官員：只是尺寸不同

印度總理莫迪14日親自揭幕一座「四獅國徽青銅像」，銅像重達9500公斤、高約6.5公尺，位在新建議會大廈的頂樓，但評價褒貶不一，批評人士認為，新銅像看起來很「兇猛」，偏離了原本的形象。

印度國徽有四隻獅子站在圓形基座上，每隻獅子下各雕有法輪，法輪之間分別會有大象、牛和馬。此次揭幕的四獅國徽青銅像也是如此，但獅子的形象與以往略有不同，不少網友表示，新版的獅子不再看起來「仁慈而高貴」，而是露出獠牙「咆哮」。

反對黨領袖也砲轟，稱新的獅子是對印度國徽「無恥的侮辱」。對此，一名聯邦政府部長駁斥，稱新銅像除了尺寸外，是原版「完美的複製品」。

負責新銅像的其中一名雕塑家迪奧拉（Sunil Deora）說，獅子的差異主要在於「規模和尺寸」，並稱「我們非常注意細節，兩個版本的獅子在性格上一樣的，可能有非常細微的差異，人們也可能會因此有不同的理解」。