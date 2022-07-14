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斥資40億美元 Panasonic赴美建第二座電動車電池廠

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
路透社
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Panasonic的能源子公司Panasonic Energy計劃斥資40億美元，在堪薩斯州興建電動車電池廠，預料成為第二座美國電池廠。堪薩斯州州長Laura Kelly對此表示，這堪稱堪薩斯州歷來最大的民間投資案。

日經新聞報導，這座電池廠估最多創造4,000個工作機會，並為特斯拉供應全新的高容量電池產能。特斯拉4月在德州設立第二座電動車生產廠，設法滿足強勁需求。

來自中國大陸、南韓及歐洲的電動車製造商正擴大投資，設法增產。

Panasonic的選址考量包括離特斯拉較近和享有稅務優惠，之前曾考慮到奧克拉荷馬周設廠。Panasonic計劃2028年前將電動車電池產量從目前的每年50 GW（十億瓦）提升二到三倍。

Panasonic也計劃2023年度在日本歌山電池元件廠增設兩條產線，並開始生產型號4680的高容量電池，這筆投資的總額約800億日圓（5.8億美元）。

Panasonic曾說，將視和歌山廠的獲利情況，再決定是否建立新的生產設施。Panasonic第一座美國電動車電池廠設在內華達州，是與特斯拉合資成立，全名叫做1號超級工廠。

特斯拉 美國

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