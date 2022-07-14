經濟衰退信號？美國6月通貨膨脹創40年新高

美國政府週三（7月13日）報告稱，消費者價格指數（CPI）6月持續上漲，同比激增至9.1%，是過去40年來的最快增長。美聯社指出，由於汽油、食品和房租價格上漲，家庭荷包縮水，並迫使美聯儲提高利率，而這一趨勢正提高經濟衰退的風險。

美國當局表示，消費者價格指數6月比5月增加了1.3%，在過去一年中飆升了9.1%，是自1977年以來最大的年度增長。其中近一半的增長是由於能源成本的增加。

消費者價格飆高，對低收入的非裔及西班牙裔美國人的打擊最為嚴重，因為他們的收入中有很大一部分是用於支付交通、住房等基本費用。不過，隨著許多必需品和服務成本上升速度超過了收入增長速度，絕大多數美國人都在在日常生活中倍感壓力。

像是靠養老金過活、今年72歲弗裡曼（Marcia Freeman），就得面對不斷上漲的開銷。她說：「所有東西都在上漲，就連零售商品牌的廉價物品也依樣。」

弗裡曼說，她本週到亞特蘭大附近的一家慈善機構「食物銀行」（Foodbank）購物，以控制她的預算。過去一年裡，物價已經上升12%，這是自1979年以來最急劇的攀升。

加速的通貨膨脹對美聯儲來說也是一大困擾。美聯儲已進行30年來最快的一系列加息動作，希望通過抑制消費者和企業的借貸和支出，以減緩通貨膨脹。

美國聯邦儲備委員會6月15日宣佈升息3碼，這是自1994年11月以來最大的一次加息。當時美聯儲表示，此舉是為了打擊美國當前面臨的40年來最嚴重通貨膨脹。

美國經濟在今年3個月出現萎縮，許多分析認為，這一趨勢在第二季度仍會繼續。諮詢公司克羅爾研究所（Kroll Institute）經濟學家梅根·葛琳（Megan Greene）說：「美聯儲升息是在做他們應該做的事情，那就是扼殺需求。」她並補充，「但若殺傷力太大，我們就會出現衰退」。

美股大跌、拜登支持度下降

美國勞工部公佈9.1%的通脹率後，美股3大指數收跌，道瓊工業指數當天下跌208點，約0.67%。由於市場擔心美國及全球經濟衰退風險加劇，全球黃金和石油價格都大幅下挫。

而隨著消費者對經濟的信心下降，美國總統拜登的支持率也在下降，在即將到來的11月國會選舉中，為民主黨人士帶來了重大的威脅。有40%的美國成年人在6月份的民意調查中表示，應對通貨膨脹應該是政府今年的首要任務，而在去年12月時，只有14%的人認為如此。

美國總統拜登週三（13日）表示，美國通脹數據「高得令人無法接受」，但並「未反映近期的改善」。拜登發表聲明稱：「雖然今天的通脹數據高得令人無法接受，但它也已經過時了……因為汽油價格在過去30天裡一直在下降。」

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）公佈的最新民調顯示，只有37%的人對拜登的表現感到滿意，有高達62%表示不滿。拜登支持率較3月下降6個百分點，與去年7月的55%相比，更大幅下滑18個百分點。

美聯儲將升息幅度？

6月消費者價格指數高於預期，外界認為這將促使美聯儲在7月底的會議上再次大幅加息。有報導指出，美國聯準會官員26日至27日集會時決議升息3碼以上幾成定局。

《華爾街日報》指出，在消費者價格指數公佈後，聯邦基金期貨交易員迅速調整了他們對美聯儲7月27日下一次加息規模的預期，將加息100個基點的可能性提高到了67%。

首家預估美聯儲可能升息4碼的是野村證券，野村經濟學家在消費者價格數據公佈後評論稱，無論是從預測或從貨幣政策最優化的角度來看，升息 4 碼差一點就可能發生，這樣的升息幅度是最合適的選擇。

摩根大通首席美國經濟學家斐洛利（Michael Feroli）則表示，若7月真的升息100基點，9月升息75基點，「今年內經濟成長前景可能會惡化」。

（美聯社、《華爾街日報》、彭博社）

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