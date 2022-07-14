新加坡意外緊縮貨幣政策 容許星元升值以抑制通膨
新加坡金融管理局周四緊縮貨幣政策，今年來第二度意外容許星元進一步升值，藉此對抗加速上揚的通膨。
利用匯率來控制利率的新加坡金管局宣布，將上移目前星元政策區間中點，容許星元對貿易夥伴貨幣進一步升值，此舉意在抑制進口成本上揚的壓力。
新元兌美元匯價應聲升值0.7%，創下5月來最大盤中漲幅。當地時間8:12報1.3959兌1美元。
金管局發布聲明說，「區間的坡度和寬度不會改變，這次基於前波緊縮的政策調整，應有助於緩和通膨力道，並確保中期物價穩定。」
金管局也調高核心消費者物價指數（CPI）今年預測水準，由原估的2.5%至3.5%，調高至3%至4%。整體物價由4.5%至5.5%調高為5%至6%。新加坡上個月核心CPI上漲3.6%。
因物價飆漲影響零售景氣，新加坡第2季國內生產毛額（GDP）較上月零成長，表現不及之前接受彭博調查經濟學家原估的1%。與去年同期比較，第2季GDP成長4.8%。
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