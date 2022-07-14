荷外長證實美國施壓 促禁止ASML賣DUV機台給中國大陸

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）周三（13日）證實，荷蘭正與美國磋商有關禁止艾司摩爾（ASML）向中國大陸出口晶片製造技術的相關事宜。

胡克斯特拉回答媒體聯訪時說：「我能告訴你們的是，當某種商品在全球範圍內具有廣泛戰略影響時，你應該跟盟友密切溝通。」他表示，確實有和美國在討論艾司摩爾的機台銷售限制。

彭博資訊指出，據了解，荷蘭政府面對美國希望荷蘭擴大現行對中國大陸暫停銷售晶片製造設備的壓力，還沒有答應要再施加更多限制。中國大陸是荷蘭第三大貿易夥伴，前兩大分別是德國、比利時。

彭博上周報導，美國官員向荷蘭遊說，希望促成荷蘭當局禁止艾司摩爾出售半導體成熟製程生產必備的深紫外光（DUV）機台。DUV機器雖然不是最先進的機種，但仍然是製造汽車、手機、電腦乃至機器人所需的某些非尖端晶片所最常使用的設備。

知情人士透露，華府的重點放在DUV機台中的最高階機種，也就是採用浸潤式微影技術的機台。

艾司摩爾執行長溫彼得（Peter Wennink）今年稍早就曾經表示，反對禁止對中國大陸出口DUV微影設備，因為這類晶片製造技術已經是成熟技術。根據彭博彙整的ASML揭露資訊和據數，ASML銷售到中國大陸的設備，不管是陸企或外企在使用，2021年占艾司摩爾總營收的14.7%。