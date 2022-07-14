油價震盪、銅跌金漲 美恐大舉升息 加深衰退疑慮

原油周三震盪後收盤持平，美國最新的通膨報告和數據顯示高油價打擊美國燃油需求。銅價一連四日下跌，金價則從9個月谷點反彈。

油價變動不大

西德州中級原油（WTI）小幅上漲，收於每桶96美元上方。美國通膨率達到數十年來最高水準，汽油需求出現不符合季節趨勢的下跌，都給油價造成壓力。

根據美國能源資訊署（EIA）的數據，上周美國汽油需求下跌至每日806萬桶，低於2020年同期，也是1996年以來的最低季節性水準。美國消費者價格6月上揚9.1%，創下逾40年最大漲幅。市場擔心，通膨數據會促使聯準會（Fed）再度大幅加息，並導致經濟放緩。

Oanda Corp.的高級市場分析師Ed Moya說：「雖然石油市場或許供應吃緊，但高昂的能源成本顯然導致原油需求遭到破壞。」

8月交割的WTI原油在紐約市場上漲46美分，結算價報96.30美元；9月交割布蘭特原油期貨上漲8美分，結算價報每桶99.57美元。

銅價下跌

在美國CPI數據發布後，銅價一度下跌2.6%。CPI數據再次表明，價格壓力在整個經濟中普遍存在，並繼續削弱購買力和信心。

倫敦時間下午5:51，LME銅價收盤下跌0.4%至每噸7,325.50美元，之前一度觸及7,160美元。錫價下跌0.8%，鋅價下跌2.2%。

黃金價格上漲

紐約時間下午1:37，現貨黃金上漲0.7%至每英兩1,737.60美元，盤中一度下跌1.1%至1,707.47美元，為8月9日以來最低盤中價格；白金和白銀上漲，鈀金下跌。

世界黃金協會首席策略師John Reade表示，「美國經濟衰退的可能性越大，我預計會有越多投資者將黃金作為潛在避險以保護他們的投資組合」。