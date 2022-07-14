歐元兌美元跌破平價後轉升 美元指數創20年高峰後回落

歐元兌美元短暫跌破平價後重新回到平價上方，美國通膨數據強化市場對聯準會（Fed）擴大升息的押注，加拿大央行超乎預料升息4碼 ，刺激加幣走高。

歐元兌美元在美國通膨數據公布後不久觸及99.98美分的谷底，隨後反彈，終場報1.0059美元，轉而升值0.2%。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）一度觸及108.583，創2002年10月以來最高，隨後回落至107.95，小跌0.1%。

美國6月消費者物價年增率躍升9.1%，創逾40年來最大漲幅。Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli表示，「今天早上的數字高得驚人，比預期的要高，可見通膨正迅速向錯誤的方向發展。」

歐洲央行預計將在7月21日的會議上升息25個基點，這將是2011年以來首次升息。歐元的貶值不太可能影響歐洲央行的利率路徑。歐洲央行發言人表示，歐洲央行正關注歐元匯率，因為這對通膨有影響，但並不以某一特定價位為目標。

美元兌加幣貶值0.4%，至1.2967加幣。 加拿大央行宣布將主要利率提高100個基點，以遏制通膨，成為本經濟周期中第一個如此急進升息的七國集團(G7)國家央行，令市場大感意外。

美元兌日圓升值0.31%，至137.33日圓，此前曾觸及24年最高的137.81。