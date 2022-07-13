克魯曼評美6月CPI：看似變糟 其實漸入佳境

美國6月消費者物價指數（CPI）年增率衝上9.1%，高於預期，再度引起市場憂慮。但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在報告公布後推文表示，最新CPI數據顯得很熾熱，但已是過時數據，實際情況正在好轉中。

克魯曼在13日發布的一系列推文中寫道：「今天熾熱的通膨數字已經過時了，並沒有反映汽油價格下跌和最近已逆轉的其他因素。但難以想像聯準會（Fed）不會照樣升息75個基點。」負責Fed利率決策的聯邦市場公開操作委員會（FOMC）訂於本月底集會，市場普遍預期這回Fed仍將一口氣升息3碼（0.75個百分點）力抗通膨。

克魯曼接著說：「好消息是，我不認為這關係重大。對實質經濟至關重要的長期利率，取決於Fed資金利率終究會升到多高，更甚於確切的升息路徑。問題實在是，如果/當數據改善，Fed會有何反應。」

克魯曼表示，倘若情況果如他所料，在下次FOMC開會前，美國基本通膨情況好轉，促使Fed傳達立場將轉鴿的訊號，那麼他認為Fed升息就不會對美國經濟造成太大的傷害。市場目前的價格反映未來通膨將大幅趨緩；如果這開始反映在實際的數據上，美國經濟將無傷。

他說：「實際上，BLS（美國勞工統計局）的租金指標或許低估了真正的居住價格通膨，因為這些指標衡量的是支付的平均租金，而不是飆升的新租金。不過，就此刻而言，這些租金正在滑落，反映看來像是租金大幅減緩的現象。」

總之，克魯曼認為，美國6月CPI報告乍看下不太好看，「尤其統計上的因素和媒體聚焦於年增幅，使通膨看來像是變糟了，但實際上或許正在好轉中」。