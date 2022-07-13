不滿台積電產能分配 北歐半導體增加格芯和Silterra為新代工合作夥伴

集微網消息，無線芯片公司北歐半導體(Nordic Semiconductor)表示，到2023年，公司營收有望實現10億美元，並希望在2026年將收入再繙一番。

然而，台積電的晶圓分配限製了北歐半導體的收入，降低了其訂單積壓的能力。該公司表示，它正在引入另外兩家代工廠，分別是格芯和Silterra，以擴大其晶圓供應。相關設備將於2023年從這兩家代工廠發貨。

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該公司2022年第二季度的收入為2.002億美元，淨利潤為3300萬美元，季度利潤比前一年繙了一番，收入增長了35.6%。

在2022年上半年，該公司收入為3.833億美元，淨利潤為6670萬美元。

北歐半導體首蓆執行官Svenn Tore Larsen在一份聲明中說：“盡管我們通過了一個裡程碑，季度收入首次超過2億美元，但我們的交付能力仍因長時間的晶圓短缺而遭受負面打擊。藍牙低能耗產品的需求仍遠高於目前的產能，在目前晶圓供應短缺的條件下，收入將繼續由供應而非需求決定。在這種情況下，我們全天24小時工作，為客戶尋找良好的解決方案。”

北歐半導體2021年第四季度的積壓訂單價值約17億美元。

2022年第二季度，蜂窩式物聯網的收入因濾波器組件問題受到負面影響。目前這個問題已經得到解決，因此Nordic預計其2022年下半年的收入將會大幅增加，預計第三季度的收入將在1.9億至2.1億美元之間。（校對/Aaron）