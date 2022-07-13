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投資機構籲三星分拆非記憶體的晶圓業務 以追趕台積電

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
三星證券近期發布的報告指出，三星電子必須將非記憶體晶片的晶圓事業多元化，並建議把該事業分拆出去，赴美上市。路透
三星證券近期發布的報告指出，三星電子必須將非記憶體晶片的晶圓事業多元化，並建議把該事業分拆出去，赴美上市。路透

三星電子旗下DRAM銷售已連兩季下滑之際，三星證券近期發布的報告指出，為了追趕台積電，三星電子必須聚焦非記憶體晶片的晶圓事業，將其多元化，並建議把該事業分拆出去，赴美上市。

Business Korea報導，根據三星證券的說法，台積電員工約6萬人，遠多於三星電子晶圓事業的約2萬人，此外，三星研發人員約3,000人，也不如台積電的1萬人左右。若要追趕台積電，應全力聚焦非記憶體晶片的事業，「三星電子也必須考慮分拆旗下晶圓事業，赴美上市。」

三星證券表示：「總經情勢正在惡化，三星電子的DRAM產能利用率正在下滑，意味著消費者的可支配所得正在下降，同時三星的庫存負擔正在增加。此外，全球物流問題將導致訂單取消，使銷售和產能利用率進一步下滑。」

根據市調機構，三星電子今年第1季DRAM銷售額為103.43億美元，比前一季少了900萬美元，自去年第3季達到115.3億美元以來，已是連續第二季下滑。

三星證券另指出，三星電子必須考慮在美國和歐洲興建晶圓廠，「目前三星晶圓廠有38%的銷售是幫高通代工，37%則來自三星LSI事業群。對晶圓廠而言，聯絡客戶是相當重要的事，因此朝在地化發展有其必要性。」

台積電 三星電子

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