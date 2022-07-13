克魯曼：美經濟狀似「嗡嗡蟲」 最糟不過溫和衰退

美國經濟現況究竟是怎樣？有些數據顯示經濟正在減弱，甚至似乎瀕臨衰退；有些數據卻又顯示經濟動力仍強；有些數據呈現勞動力市場非常緊俏，別的數據看來卻又不是那回事。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文說，當前數據各說各話，拼湊出一幅格格不入的經濟景象。

他舉個傳說故事來說明：古早時，兩個頑皮男童把不同昆蟲的部位（例如蜈蚣身體、蝴蝶翅膀、甲蟲頭等）用膠水黏起來，然後拿去給偉大的博物學家達爾文（Charles Darwin）鑑定。達爾文問：「你們抓到這隻蟲時，有聽到牠嗡嗡叫嗎？」男童答「有」，達爾文於是斷定，那是「嗡嗡蟲」（humbug，原字義是「欺騙」）。

克魯曼指出，這就像美國現在的經濟處境。他不是說經濟數據造假，而是說不同的資訊片段兜不攏，拼不出一幅一致的經濟景象。

經濟成長數據

首先，官方數據顯示，美國第1季實質國內生產毛額（real GDP）呈現萎縮，第2季初估值預計7月稍後公布，但依據局部資訊所做的估測，例如廣獲引用的亞特蘭大聯邦準備銀行的GDPNow，顯示第2季成長減緩，甚至可能萎縮。

連兩季GDP走下坡，不表示美國經濟正式陷入衰退；那是交由一個獨立委員會、根據多種資訊做最後的判定。基於此刻情勢混沌不明，克魯曼認為，全國經濟研究所（NBER）不太可能宣告經濟衰退，至少時候未到。

另一套廣泛使用的數據—工作創造（job creation）— 也正描述截然不同的景象。官方數據顯示，6月非農業新增就業人數達37.2萬人，相當的強，根本不像是經濟要衰退的模樣。

不光是GDP數據和就業數據互相矛盾，其他替代的產值和就業指標也跟最常引用的指標相左。

追蹤經濟成長常用的指標是GDP—一國境內生產的總值。但另有一項指標叫「國內所得毛額」（gross domestic income，簡稱GDI），意指民眾銷售東西的收入，包括補充庫存。由於GDP和GDI採用不同的資料估算，得出的數字從未完全吻合，此刻更是南轅北轍：GDP顯示經濟正在萎縮，以GDI來看卻沒有。

就業數據

再看就業數據。美國勞工部勞動統計局（BLS）定期進行兩項調查，一項訪調雇主（非農就業數據的來源），另一項訪調家庭（得到另一套顯示正在工作的美國勞工估計數據）。雇主調查通常被視為較可靠— 家庭訪調數據雜訊多—但基於技術性理由 (出生-死亡模型），雇主調查數據通常似乎抓不到轉折點，也就是聘僱成長暴增或陡降之時。

此時，這兩項調查訴說的是截然不同的故事：家庭調查呈現的經濟減緩幅度，遠大於雇主調查。克魯曼採用的數據是以「季」為單位，而不是「月」，藉此去除掉一些雜訊。

工資-物價螺旋沒影

還有一塊拼圖。許多人擔心，美國勞動力市場極為緊繃，加上消費者物價通膨率居高不下，兩者合流，是否顯示美國正瀕臨可怕的「工資-物價螺旋上升」（wage-price spiral）呢？

克魯曼指出，此時工資成長不但未加速，反而正迅速下降，此時已降到「可能並沒有大幅超出跟聯準會（Fed）長期通膨目標2%相符的水準」。

克魯曼的判斷

克魯曼表示，他在經濟領域這麼多年，想不出有任何時期，經濟數據像現在這般訴說迥然不同的故事。但另一方面，美國也從未遭遇近幾年來所經歷的這種種震撼：新冠肺炎疫情導致的衰退，以及「詭異」的疫後復甦。因此，發現往常用來追蹤經濟的指標現在不太靈光，也就不必太詫異。

據克魯曼研判，此刻美國經濟確實在減緩，也許不會陷入衰退，至少目前為止是如此。而「溫和減緩」正是現在眾人所樂見的發展。

2022年初，美國經濟幾乎確定「過熱」，為通膨推波助瀾（儘管未必是導致通膨的緣由）。因此，現在大家都樂見經濟在通膨變得深深植入預期前就降溫下來。

就這一點而論，所有目前可得的數據，包括下滑的工資成長、金融市場呈現的通膨預期、受訪消費者對未來數年的通膨率預測，都指向同一方向：通膨並沒有變得根深柢固。

整體來看，美國經濟前景似乎與「軟著陸」一致 — 經濟擴張放慢腳步，但不至於減速到嚴重衰退的地步；最糟情況頂多是一波溫和的衰退，伴隨著通膨回穩。

當然，實際情況如何，無人知曉。但基於經濟數據分歧太大，經濟學家（包括克魯曼在內）此刻擁有「異常的自由」可選擇相信自己想要相信什麼，只要挑選數據，把它們串黏起來，組成一套激發聽眾心中嗡嗡共鳴的故事即可。