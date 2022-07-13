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紐西蘭、南韓先後宣布升息2碼 表明對抗通膨絕不手軟

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓央行大幅升息也意在打壓房價。歐新社
南韓央行大幅升息也意在打壓房價。歐新社

南韓央行和紐西蘭央行今天先後宣布升息2碼（0.5個百分點），且都表明若通膨無法得到控制，有必要進一步升息。

南韓央行有史以來首度一次升息2碼，如市場所料將基準7天期回購利率提高50個基點，達到2.25%，這是南韓央行連續三次開會都決議升息，也是2021年8月以來第六度升息。

紐西蘭央行也一如預期，連續三次會議將基準利率調高0.5個百分點，將官方現金利率(OCR)從2％上調至2.5％，並表示將繼續「加速」收緊政策，直到通膨得到控制。

南韓央行總裁李昌鏞表示，南韓央行今年內無意再大幅升息，但如果出現意想不到的風險、譬如俄烏戰爭惡化，此立場可能改變。南韓6月通膨率達到6%，為1998年底以來的最高水準。消費者的通膨預期也攀升至十年來的最高水準。

紐西蘭央行則認為， 「委員會同意保持急速調升OCR的做法，直到貨幣條件足以限制通膨預期，並讓消費者物價回到目標之內。一旦總合供需趨於均衡，OCR便可回到較低而中性的水準。」

紐西蘭央行藉升息來控制通膨的步調領先其他大多數央行，如今已將基準利率提高至中性水準2％之上。紐西蘭目前通膨高達6.9%，是32年來最大增幅。

南韓央行和紐西蘭央行也都表示，升息有助壓抑房價。李昌鏞表示，南韓房價「非常高」，修正是難免的事。他說：「大多數2、30來歲的韓國人一生沒經歷過高通膨，或許以為房貸成本會永遠保持低檔，但他們該知道，這個情況是會改變的。」「他們買房子要知道這個風險。」

紐西蘭央行也在聲明中說，委員會「同意房貸利率上揚，有助降低房價至可維持久遠的水準。委員會也同意，居高不下的食物和能源成本以及上揚的房貸利率，未來幾季將抑制家庭可支配支出。」

通膨 南韓 紐西蘭

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