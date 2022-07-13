WSJ：派樂騰所屬台灣製造廠將裁員約570人

美國知名健身器材公司派樂騰（Peloton）周二（12日）宣布不再自己生產硬體設備，結束製造部門營運，擴大與台灣力山工業（1515）的代工合作關係。華爾街日報說，派樂騰發言人證實，公司旗下台灣製造廠原有聘僱的人力將裁員大約570人，保留100名員工從事品管、工程與研發工作。

放棄自製可謂派樂騰的政策大反轉。派樂騰前任執行長佛利（John Foley）為求對供應鏈有更多掌控，加上擔憂外包代工的海運風險，大力發展自家生產線。因而在2019年收購台灣的期美科技（Tonic Fitness Technology），做為派樂騰旗下製造廠。

現任執行長麥卡錫（Barry McCarthy）今年2月接任，他表示，做為改革的一環，一年要幫公司省下8億美元。

過去一年派樂騰股價跌幅高達92%，今年以來跌幅也還是近75%。周二宣布不再自行生產運動器材後，股價一度反彈近5%，收盤上漲3.7%，報9.25美元。