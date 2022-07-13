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南韓央行如預期 一次升息2碼 展現對抗通膨決心

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓央行總裁李昌鏞表示，除通膨外，家庭債務比率升高，也令央行憂心。歐新社
南韓央行總裁李昌鏞表示，除通膨外，家庭債務比率升高，也令央行憂心。歐新社

南韓央行宣布升息2碼（0.5個百分點）至2.25%，展現對抗目前處於23年最高通膨的決心 。

這是自1990年代後期利率成為南韓央行主要貨幣工具以來的最大增幅。彭博調查的15位經濟學家也預料南韓央行會一次升息2碼，另4人原料升息1碼。

消息公布後，南韓Kospi指數擴大開盤後漲幅，上漲多達0.9%。

Shinyoung 證券 Cho Yong-gu 說：「南韓央行這次可謂傾力對抗通膨。但這種升息可能只會來一下，之後又會回到微幅調整。」

南韓6月通膨率達到6%，為1998年底以來的最高水準。消費者的通膨預期也攀升至十年來的最高水準。

同時，由於聯準會（Fed）加速緊縮政策，韓元面臨走貶壓力。除了日圓之外，韓元是今年以來亞洲表現最差的貨幣，使進口商品更加昂貴，也加劇國內通膨壓力。

南韓 通膨 聯準會

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