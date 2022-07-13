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推特告了 要求法院強制馬斯克履行440億美元收購交易

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
推特向法院提告，要求強制馬斯克履行440億美元的收購交易 。路透
推特向法院提告，要求強制馬斯克履行440億美元的收購交易 。路透

推特（Twitter）周二向美國德拉瓦州法院提告，要求強制馬斯克（Elon Musk）遵守以440億美元收購該公司的協議。

推特代表律師向法官表示，馬斯克應被強制以4月下旬商定的每股54.20美元價格履行合約。馬斯克上周五（8日）表示要放棄這筆交易，理由是推特的假帳號太多，高於聲稱的5%，也未以正常方式開展業務。推特先前凍結人員招聘、開除數名高階主管，其他重要職務也有人員流失現象。

馬斯克和推特的併購協議包括了一項條款，如果交易破局，在某些狀況下，終止方須支付10億美元分手費。法律專家一直在爭論，垃圾機器人的問題是否足以讓馬斯克終止交易。雙方的協議還有一項條款，允許推特強制馬斯克完成交易。但推特必須證明該公司未違反任何條件，馬斯克抽身走人是違約。推特聘請併購領域的重量級律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz來打這場官司。

有多位律師預期，馬斯克會和推特重新洽談收購價格，降低到每股40到50美元間。如果馬斯克完全不想買推特了，他們可以協商和解金，應該會落在10億到100億美元之間。

法律專家說，這場爭議對馬斯克的潛在影響是，以後他想收購的公司可能會要求更高的預付款、第三方帳戶託管，以及額外的價格讓步，以避免違約風險。

推特已請求法院加急審理此案，以保護股東免於馬斯克試圖毀約而導致的市場風險和營運損害。加急審理的時間通常是幾個月，而非好幾年。

馬斯克 律師 分手

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