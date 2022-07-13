推特正式提告馬斯克！要求法院強制完成收購案 馬斯克竟回：笑死

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）8日決定不收購推特（Twitter）、終止這筆價值440億美元（約1.3兆新台幣）的交易案，推特公司12日正式向美國德拉瓦州法院提出訴訟、要求馬斯克完成以每股54.2美元收購的協議。

多家外媒報導，推特董事會主席泰勒（Bret Taylor）13日正式在推特上發文宣布「推特已在德拉瓦法院正式提告，要求馬斯克履行購買合約義務」，隨後更附上自己聘請、相當擅長交易案訴訟的「WLRK律師事務所」（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP）的法律文件。

文件中提到「2022年4月，馬斯克與推特公司簽訂具有約束力的收購協議、承諾將盡最大努力完成交易。不到3個月後的現在，馬斯克卻拒絕履行對推特及其股東的義務，只因他簽署的交易不再符合他的個人利益。馬斯克顯然相信他與受德拉瓦州合約法令約束的其他各方不同，認為自己可以自由改變心意、毀掉推特公司、破壞其營運及股東價值，然後直接走人」。

最後還強調「這些違約行為給推特及其業務蒙上一層陰影，推特採取這一行動是為了禁止馬斯克進一步違規，並迫使馬斯克履行其法律義務，並在滿足少數未決條件後強制完成收購」。

值得注意的是推特正式提告的消息一公布，馬斯克很快就在1小時後發推說「哦！多麽諷刺，笑死」（Oh the irony lol），似乎並未轉變自身態度。

Twitter has filed a lawsuit in the Delaware Court of Chancery to hold Elon Musk accountable to his contractual obligations. — Bret Taylor (@btaylor) 2022年7月12日