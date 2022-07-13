正式公布前一天 美6月通膨率假訊息網路瘋傳

金融市場密切關注的美國最新通膨數據，台北時間今（13日）晚8:30才會公布，但在前一天周二（12日）網路已先瘋傳一份數據報告，還令美股跌至盤中低點。負責公布通膨資訊的美國勞工統計局趕緊出面澄清，強調那是假訊息。

勞工統計局發言人Cody Parkinson以電子郵件發出聲明說：「我們發現有一份假的2022年6月消費者物價指數（CPI）新聞稿正在網路上流傳。請鎖定真正CPI數據的發布時間。」

根據金融時報報導，該假訊息刻意仿照平常官方每月發布的CPI報告格式，其中顯示6月CPI年增率高達10.2%，而非市場預期的8.8%。通膨率8.8%，就已經又是個創新高的數字了。

為緩和今天稍晚CPI數據公布，年增率又再刷新紀錄的預期，白宮周一先給大家打預防針，說數字雖然會「很高」，但其實已是一個「回顧」，因為最近能源價格的大幅滑落，沒有來得及被6月的通膨數據捕捉進去。

彭博資訊分析，由於美國6月通膨率可能還是繼續攀升，經濟學家預期聯準會（Fed）這個月底召開利率決策會議時，勢將保持大幅升息的路線。上個月Fed一口氣升息3碼（75個基點），升息幅度之大，為1994年來首見。

彭博訪調分析師，預期6月CPI年增率的中位數為8.8%；與5月相比，增幅1.1%，是近四個月裡第三次月增至少1%。

本月燃料價格開始走跌，7月的CPI數據可望開始看到膨脹減緩，不過數字還是在高檔。6月不計能源與食物價格的核心物價指數，估計可能較5月增加0.5%，是近三個月來最小的月增幅度，顯示通膨已看到些許冷靜下來的跡象。另外，零售商庫存太多會降價求售，中古車的價格也見軟化。

Inflation Insights創辦人Omair Sharif認為，6月若如他所料是核心CPI逐漸下降的開始，這也正是聯準會樂見的，Fed官員們的評論應該會很快轉向9月只需升息2碼（50個基點），且有更多人將主張今年稍晚以後的升息，可以放慢至25個基點。