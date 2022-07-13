IMF下修美國GDP並提高失業率預測 要避衰退充滿挑戰

國際貨幣基金（IMF）下修美國今明兩年經濟成長預測並上調直到2025年的失業率預測值，也警告，通膨全面上升，對美國和全球經濟都構成「系統性風險」。

IMF執行委員會周二公布，美國今年GDP料將成長2.3％，低於上月預測的2.9％。IMF也預料美國今年的失業率為3.7％，高於先前預測的3.2％。該組織預料2024年和2025年的失業率都將超過5％。

IMF執行董事表示，美國的「政策優先要務必須是在不導致經濟衰退的情況下，迅速緩解通膨壓力。」他們認為，要避免經濟衰退，對於美國來說「愈來愈充滿挑戰」，俄羅斯入侵烏克蘭，持續不斷的新冠疫情和供應鏈限制給經濟造成了額外阻力。

IMF認為，聯準會（Fed）的貨幣政策緊縮應有助於在2023年第4季將通膨降至1.9%，而2022年第4季的通膨預料為6.6%。如此將進一步減緩美國經濟成長，但IMF仍預測美國可以免於衰退。

IMF經濟學家Andrew Hodge在網誌發文中說，Fed升息和政府支出減少，將使消費者支出成長放緩，「到明年初將放緩至零左右」，從而緩解供應緊張。