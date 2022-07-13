6月亞洲輸美貨櫃量連24個月增長 創同期新高 運費續降

日經報導，根據美國研究業者Descartes Datamyne，6月從亞洲發往美國的海上貨櫃運輸量比一年前增加4%，到172萬個20英尺標準貨櫃，創下同期歷史新高。這已是連續第24個月呈現增長，主要是中國大陸發貨量回升。

大陸輸美貨櫃量較去年同期增加7%。就個別港口而言，上海6月因為還受到疫情封城的影響，處理的貨櫃數量大減33%，但深圳鹽田港增加30%，寧波增加10%。

南韓和越南發往美國的貨櫃則分別增加2%和13%。

至於貨櫃裝載的商品，服飾增加25%，鞋類增加43%，顯示美國消費者離家的頻率增加。另一方面，家具下滑10%。

運費雖然還維持在高檔，但持續呈現降價趨勢。根據上海航運交易所的數據，7月初從上海到美國西岸的40英呎貨櫃運費為7,116美元，是2020年4月疫情開始擴散時的四倍，但比2022年4月初低了大約10%。