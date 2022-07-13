經濟衰退陰影下 原油重挫逾8% 銅和貴金屬全面走低

原油、基本金屬和貴金屬周二全面走低。在全球經濟放緩和中國大陸疫情反彈的疑慮，西德州中級原油（WTI）重挫超過8%。銅價重挫，堅定看漲銅價的高盛也轉為看跌，表示價格可能還有下跌空間。黃金價格維持在9個多月低點附近，投資人靜觀周三的美國通膨數據。以下是整理自彭博的商品行情：

WTI重挫至三個月最低

原油期貨重挫，因全球經濟放緩和中國大陸疫情反彈，削弱投資人的風險偏好。

WTI合約重挫逾8%，自4月初以來結算價首次跌破96美元。8月交割的WTI期貨結算價下跌8.25美元，至每桶95.84美元； 9月交割的布蘭特原油期貨下跌7.61美元，至每桶99.49美元。

儘管存在經濟衰退憂慮，但仍有幾個能源機構認為供應緊張局面勢將惡化。國際能源署署長Fatih Birol認為能源供應最緊張的時候還在後頭，OPEC對2023年的初步展望認為油市供應緊張情況難見緩解。更令形勢雪上加霜的是，美國能源信息管理局以通膨和勞動力短缺為由下調直至2023年年末的石油產量成長預測。

金價走低

紐約時間下午1:35，現貨黃金下跌0.5%，至每英兩1,726.14美元，盤中一度跌至9月30日以來盤中谷底1,723.32美元。紐約商品交易所黃金期貨下跌0.4%，收於每英兩1,724.80美元；現貨白銀、鉑金和鈀金也走低。

投資人靜觀足以決定聯準會（Fed）下一次升息幅度的美國通膨數據。對全球經濟走下坡的疑慮推動美元在本月上

漲超過2%，壓制了黃金價格，不過美國公債殖利率下跌為金價帶來支撐。經濟學家預計美國6月份CPI年增幅上升8.8%，創下新的40年高點，進而強化Fed本月再度大幅升息的決心。

銅價大跌

高盛下調對銅價的短線價格預期，認為隨著歐洲的能源危機深化，消費者支出和工業活動將大幅下降。先前的銅多頭美國銀行上周也下調了銅價預測，稱在歐洲經歷廣泛的天然氣短缺這種最糟糕情況下，銅價有可能跌至每噸4,500美元。

倫敦金屬交易所銅價周二下跌3%，收於每噸7,354美元，為2020年11月以來最低收盤價，所有其他基本金屬都下跌