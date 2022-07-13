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焦點轉移至與鴻海合作 電動皮卡廠Lordstown任命新CEO

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
電動皮卡​製造商Lordstown Motors拔擢總裁海陶爾擔任執行長。路透
電動皮卡​製造商Lordstown Motors拔擢總裁海陶爾擔任執行長。路透

總部在美國俄亥俄州的電動皮卡新創公司Lordstown Motors拔擢總裁海陶爾（Edward Hightower）擔任執行長一職，且另外聘請三名高階經理人，以便達成將其電動皮卡推向市場，並與鴻海（2317）合作開發車輛的目標。

Lordstown周二發表聲明說，海陶爾將接替當選執行主席的尼尼瓦吉（Daniel Ninivaggi）升任執行長。該公司還聘請了前福特汽車公司高管貝爾（Donna Bell）出任執行副總裁，負責監督工程和供應鏈。

另外兩名高管6月入職，分別是銷售、服務和行銷部門資深副總裁Andrew Reyntjes，以及人員文化部門的新任副總裁Jill Coniglio-Kirk。

此一人事變動是承認，僅作為皮卡生產商，該公司想成功達陣極為艱難，藉由增加營運人才，Lordstown把自己定位為專業代工生產商（OEM），以及與鴻海合資的汽車開發團隊。

尼尼瓦吉受訪表示：「我不得不更換整個管理團隊。我們現在是一家產品開發公司。我們仍然是OEM，但會用鴻海的生態系統進行開發，以便更快、更便宜地將產品推向市場。我們不會放棄電動皮卡Endurance，但能進行調整。」

Lordstown的股價周二上漲5.78%到1.83美元，今年來已經大跌約80%。

海陶爾也是與鴻海合資事業的執行長，該合資事業計劃利用鴻海的電動車平台和電池，協助其他汽車製造商設計自己的電動車。 Lordstown也將把Endurance授權出去，讓其他車廠為這款車添加功能並重行命名，以便更快上市銷售。

尼尼瓦吉表示，亞洲可能有一些小眾車廠或品牌，在美國並無業務，但利用Lordstown和鴻海的合資事業所擁有的資源，將能快速生產電動車在北美銷售。他說，Lordstown專注商用卡車，產量要達到20萬輛的可能性有限，擴大規模更可能的作法是與另一家車廠合作。

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