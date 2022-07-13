美股三大指數全收低 美通膨公布前經濟衰退疑慮加劇

美國6月通膨數據即將發布之際，美股三大指數周二全面收低，投資人擔心，聯準會（Fed）升息將使經濟陷入衰退，美國公債殖利率曲線倒掛幅度達到2007年以來最大。

美股收盤前最後一小時拉大跌幅，勞工部的消費者物價報告將於周三（台北時間晚上8:30）揭曉。道瓊工業指數跌192.51點，跌幅0.6%，收在30,981.33點；標普500指數跌35.63點，跌幅0.9%，收3,818.8點；那斯達克綜合指數跌107.87點，跌幅近1%，至11,264.73點。

「(投資大)正在等待消費者物價指數(CPI)和企業獲利方面的情況，」Northwestern Mutual Wealth Management Company投資長Brent Schutte說：「幾個月來，市場幾乎每天都在通膨和經濟衰退的疑慮之間拉鋸。」

CPI料顯示通膨在6月繼續攀升，但扣除不穩定的食品和能源價格的核心CPI，預計將再確認通膨已經觸頂，這有可能說服Fed在秋季放緩政策收緊的腳步。

Simplify ETFs執行長Paul Kim認為，CPI增幅將達到「8%-9%區間的高端，甚至可能進入到9%的區間，在通膨如此高的情況下，Fed只有一個想法」。

投資人憂心，Fed控制處於幾十年高位的通膨而採取過於急進的緊縮步調，可能將經濟推向衰退的邊緣。２年/10年期美債殖利率曲線倒掛程度達到至少2010年3月以來最大，10年期殖利率低於２年期的幅度一度達到12個基點。所謂的曲線倒掛可能是經濟萎縮的預兆。

標普500指數跌勢延續到第三天，因為超大盤科技股遭到拋售，能源股也追隨了油價的跌勢。

同時，第２季財報季將在本周拉開帷幕，屆時摩根大通、摩根士丹利、花旗集團和富國銀行將發布財報。

百事(PepsiCo)開了個好兆頭，公布的單季獲利超出預期，並宣布在需求極具韌性之際可能會提高價格，不過該公司也強調匯率帶來不利影響。百事收跌0.6%。

「在當前環境下，美元走強表明投資者擔心全球經濟衰退，因此湧入美元這種相對安全的國際儲備貨幣，」 DataTrek Research的聯合創始人Nicholas Colas論道，「在美元開始走弱之前，很難相信已經看到了2022年的股市低點。」

軟體供應商Service NowNOW.N急挫12.7%，該公司CEO提到了總經阻力和貨幣壓力。其他軟體公司，包括Salesforce.com, Paycom Software, Intuit和微軟也都下跌。 微軟大跌4.1%。

波音大漲7.4%，該公司宣布6月飛機交付量創下2019年3月以來的最高單月水準。

服裝零售商Gap大跌5.0%，此前該公司宣布其CEO將離職，且由於投入成本，第二季利率將繼續受壓。

在債券市場，美國10年期公債殖利率周一的2.990%下跌至2.958%。自6月底以來，由於預期經濟放緩將促使Fed在2023年降息，公債殖利率一直走低。