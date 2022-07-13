汽車芯片慌尚未解 半導體或將進入下行周期？
集微網消息，钜亨網報道指出，近期關於芯片漲價、芯片供不應求、芯片產能過剩的消息穿插，引發全球芯片股下跌，也令投資者迷惑。
報道指出，整體來看，全球芯片產量整體上升，由台積電與三星電子積極的擴廠計劃，就足以說明。但盡管如此，汽車芯片供應仍處於緊張狀態，汽車行業數據預測公司 AutoForecast Solutions(AFS) 最新報告預測，到今年年底，全球汽車製造商將因缺少晶片減產331萬輛汽車。
於此同時，智能手機及筆記本電腦中使用的存儲芯片則顯示過剩跡象。韓國統計厛數據顯示，5月該國芯片庫存激增逾50%，創下四年了最大增幅，而韓國是全球最大存儲芯片供應國。存儲芯片廠商美光公司最新的預警也凸顯這一狀況，公司 CEO Sanjay Mehrotra 表示，智能手機和筆記本電腦中使用的高科技記存儲芯片即將出現過剩，並預測這兩個類別的芯片銷量今年均將下降 10%。
金融服務機搆 Jefferies Group 分析師預計，由於通膨急劇上升、PC 等領域終端用戶需求放緩，以及公司先前囤積零部件，半導體行業將在今年下半年或 2023 年初面臨庫存調整。而今年早些時候，Gartner 半導體和電子產品副總裁 Richard Gordon 警告，半導體市場已達巔峰，隨時可能回調。
“半導體的經典高峰已過，在芯片短缺、價格上漲、庫存增加，帶來2021年創紀錄的增長與營收之後，由於這是個周期性的市場，在短缺緩解之後，將進入下行周期。”Gordon 認為，下行周期可能由今年下半年開始，並且肯定會影響2023年和2024年。他預測，下一個上升周期會由2025/2026年開始。
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