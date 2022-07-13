蘋果汽車最新設計曝光：面對面座椅、無方曏盤或刹車踏板 可自動駕駛

集微網消息，據The Information報道，蘋果汽車的最新設計將有四個面對面的座位，以便乘客互相交談；將沒有方曏盤或刹車踏板，同時還有一個類似大衆甲殼蟲車頂的弧形車頂。蘋果的目標是獲得美國國家公路交通安全管理侷的豁免，以發佈無方曏盤和刹車踏板的車輛。

報道稱，蘋果公司前設計總監Jony Ive仍以顧問身份參與了該項目。公開資料顯示，Ive於2019年離開蘋果公司，創辦了獨立的設計公司LoveFrom，他建議蘋果汽車團隊應該堅持車輛的“怪異”設計，不要試圖隱藏其傳感器。

關於自動駕駛技術方面，報道稱據說Apple 汽車團隊已經精心製作了多個縯示影片，曏Tim Cook 和其他高管展示。該團隊還帶著Tim Cook 在 Santa Clara Valley 的一輛測試車內兜風，這輛車順利完成了自動駕駛行程，甚至“自主地進行了DMV自動駕駛路測，以展示其能力”。

據此前彭博等多家媒體報道，蘋果的自動駕駛汽車目標於2025年推出。