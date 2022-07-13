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亞馬遜、微軟和穀歌強化雲計算市場主導地位

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圖源：路透社
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集微網消息，據華爾街日報報道，主導雲計算市場的亞馬遜公司、微軟和穀歌在新冠疫情期間業務蓬勃發展。而現在隨著經濟進入又一個動蕩階段，三家公司似乎有望延續強勁勢頭。

根據Synergy Research Group的數據，這三家公司在今年第一季度530億美元的全球雲服務支出中獲取的份額為65%，四年前這一比例為52%。公司高管們和分析人士稱，上述公司對這一快速增長的關鍵性市場的控製預計將維持下去，因為它們的規模使其更有能力繼續投資，並吸引在動蕩時期尋求穩定的客戶。

隨著生活和工作更多轉移到網上，疫情推動了遠程計算服務方面的廣泛支出。分析人士表示，頂級雲計算公司已鞏固了自己的主導地位，部分原因在於該行業需要對服務器及其存放設施進行大量投資。而這些服務器群網絡的規模越大、建設和運行的平均成本就越低，上述三家公司由此佔據有利地位。此外，這些公司為雲服務開發自研芯片、軟件和其他技術的能力也使它們進一步獲得優勢。FactSet的分析師指出，這三大巨頭去年的雲服務收入合計增長超過33%，預計今年將增長接近29%。

報道指出，但相比之下，雲計算行業一些中小型公司的融資預計將面臨更大挑戰，因為股價的下滑意味著投資者不太願意去冒大的風險。

疫情 華爾街日報

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