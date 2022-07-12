能源危機下 德國放棄碳中和目標？

上周末，有關“德國取消2035年碳中和目標”的新聞在中文網絡上引起關注。

這一說法出現在新浪財經報道中，稱德國“擬修改法律草案，取消其中涉及的在2035年之前能源行業實現碳中和的氣候目標”。報道以“無奈低頭”為標題，稱此舉是德國和歐洲環保政策的大倒退。

但查閱近期德國的有關新聞，並沒有找到這一消息。而中文報道中“2035年碳中和目標”的說法本身有誤。首先，德國政府的氣候保護減排目標是在2045年實現碳中和，這一目標並沒有改變。

至於能源領域的減排目標，柏林聯合政府在今年3月推出的氣候保護一攬子立法計劃中提出，到2030年將可再生能源發電的佔比提高至80%；到2035年實現發電領域"接近溫室氣體中和"，即不排放或做到將所排氣體收集儲存--這與一般意義上的"碳中和"是完全不同的兩個概念。而可再生能源發電與整個能源領域的氣候中和目標，其實也還有相當的差距，後者還包括取暖、工業生產、交通等方面的耗能。

目標不變 步伐加快

不過在上周提交聯邦議院表決的草案中，2035年這一目標已被刪去，只保留了2030年可再生能源發電佔比80%的目標。德國媒體報道，這是在自民黨要求下做出的一個妥協和對原有文本的弱化。亦有媒體報道中出現了"2035年能源氣候中和目標被刪"的字眼。

但從總體上來看，德國告別化石燃料的努力進一步加大。按照新的法律草案，至2030年，德國可再生能源在用電消耗中的比例將從目前的42%提高到80%，這比上屆政府規劃的65%的目標有明顯提高。另外，可再生能源將作為關系到公共利益和公共安全的資源獲得優先保障地位。

德國不但沒有放棄碳中和的目標，而且從聯邦議院新通過的氣候保護法律草案來看，去碳化的步伐還將加大。而恰恰是俄烏戰爭導致的能源危機，增加了政界的緊迫感。但近幾個月來供應形勢的突變，也迫使柏林做出不符合既定能源政策的決定。

為了加快能源轉型，德國政府將大力推動鼓勵太陽能、風能等綠色能源的發展，使之取代化石能源，尤其是煤炭。在這一過程中，直至去年，天然氣作為一種危害較小的化石能源一直被視為過渡性解決方案。

但隨著烏克蘭戰爭爆發，俄羅斯作為德國最大的天然氣供應國的地位無法維持。過去數周，俄羅斯通過北溪一號管道的輸往德國的天然氣量已經減少至此前正常量的40%。7月11日，北溪一號開始為期10天的例行檢修，暫停輸氣。

柏林已經做好最壞打算，即檢修期之後供氣仍不恢復。經濟部長哈貝克表示，如果這種人們擔心的情況出現，將重新啟動已被淘汰的燃煤電廠發電。此外，要求讓本計劃今年底停運的核電站繼續發電的呼聲高漲，但政府迄今尚未表示會更改計劃。

（綜合報道）

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