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分析師示警：蘋果也難以倖免於經濟降溫

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
Monness Crespi Hardt分析師懷特在研究報告說，經濟降溫導致科技業的市況惡化，連蘋果公司也難以倖免。路透
Monness Crespi Hardt分析師懷特在研究報告說，經濟降溫導致科技業的市況惡化，連蘋果公司也難以倖免。路透

隨著消費者減少支出的情況加劇並已蔓延至企業，科技業的市況正在惡化，在這種惡劣的環境下，即使是蘋果也在劫難逃。

巴隆周刊（Barron's）報導，Monness Crespi Hardt分析師懷特（Brian White）11日在一項關於蘋果公司前景研究報告中提出上述看法。儘管他仍維持對蘋果股票的買進評等，但已將蘋果股票的目標價從199美元下修至174美元。他不僅調降了對蘋果的獲利預測，並且警告說，該公司未來幾季將面臨風險。蘋果股價11日收跌1.48%至144.87美元，過去半年來跌逾17%。

懷特表示，雖然蘋果目前的產品組合為史上最強，但「經濟似乎步入衰退、監管逆風持續存在、股市陷入動盪，地緣政治的景況令人心生畏懼」。他將蘋果目前所遭遇的情況與1974年經典災難電影「火燒摩天樓」相提並論。

他說，在這部電影中，所有人都認為火災可受控制，而且可免除這場災難，但結果證明他們錯了，「我們擔心需要洪荒之力才能撲滅這場大火，並且避免災情擴大」。

懷特指出，新冠肺炎對蘋果公司產生了正面影響，疫情迫使人們居家上班，而這項趨勢助長了對Mac和iPad的需求，同時也刺激了對蘋果串流媒體服務的需求。他說，經濟重新開放將減緩消費者的需求。

他並表示，「之後出現了其他險惡的不利因素」，包括經濟急劇降溫、通膨上揚，以及地緣政治環境的「不穩定」。 因此，他下修了對蘋果6月及9月這兩季，以及2023年度的財測。

他說：「最終，我們預期這場經濟大火將抑制蘋果的成長。」

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