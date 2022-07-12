淡馬錫去年度投報率遠低於前年 審慎看待市場展望

新加坡淡馬錫控股公司（Temasek）12日表示，去年度的投資報酬率為5.8%，因公司持有的國內股票上漲，抵銷了中國大陸資產普遍下跌；淡馬錫指出，正審慎看待市場前景，預期更多市場的經濟將下滑。

淡馬錫聲明指出，截至3月底的上個會計年度，旗下管理的資產從一年前的3,810億星元增至4,030億星元（2,870億美元），報酬率為5.8%，遠低於前一年的25%，且十年的年化報酬率被拉低至7%。儘管從紐約到雪梨等全球市場今年都陷入困境，但淡馬錫受到的損傷多數發生在3月底後的今年度。

淡馬錫表示，鑒於已開發市場可能陷入衰退，該公司將放慢投資步調，採取審慎的立場。淡馬錫並表示，受金融情勢更緊縮且地緣政治的不確定性影響，美國經濟2023年陷入溫和衰退的可能性已升高。同時，中國大陸今年經濟成長率要達到5.5%的目標，也面臨多項挑戰。

淡馬錫說：「全球經濟處於脆弱的狀態。通膨攀升、大宗商品飆漲、供應鏈遭遇嚴重瓶頸，已進一步暴露全球市場的問題。」

淡馬錫投資長羅錫德（Rohit Sipahimalani）預期，今年資產價格將持續下滑，且可能延續至2023年，直到美國聯準會（Fed）表明將停止緊縮貨幣政策時，熊市才會反轉，「鑒於Fed目前的立場，我們不認為這（停止緊縮）會在短期內發生」。