快訊

淡水老街「阿婆鐵蛋」創辦人腦中風突倒下 送醫不治享壽84歲

想清庫存？拆開蘋果M2版MacBook Pro 只有「這1處」不一樣

案發當天才一起吃早餐 安倍晉三妻稱「至今像做夢」：無法相信丈夫離世

淡馬錫去年度投報率遠低於前年 審慎看待市場展望

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
新加坡淡馬錫控股公司12日表示，正審慎看待市場展望。路透
新加坡淡馬錫控股公司12日表示，正審慎看待市場展望。路透

新加坡淡馬錫控股公司（Temasek）12日表示，去年度的投資報酬率為5.8%，因公司持有的國內股票上漲，抵銷了中國大陸資產普遍下跌；淡馬錫指出，正審慎看待市場前景，預期更多市場的經濟將下滑。

淡馬錫聲明指出，截至3月底的上個會計年度，旗下管理的資產從一年前的3,810億星元增至4,030億星元（2,870億美元），報酬率為5.8%，遠低於前一年的25%，且十年的年化報酬率被拉低至7%。儘管從紐約到雪梨等全球市場今年都陷入困境，但淡馬錫受到的損傷多數發生在3月底後的今年度。

淡馬錫表示，鑒於已開發市場可能陷入衰退，該公司將放慢投資步調，採取審慎的立場。淡馬錫並表示，受金融情勢更緊縮且地緣政治的不確定性影響，美國經濟2023年陷入溫和衰退的可能性已升高。同時，中國大陸今年經濟成長率要達到5.5%的目標，也面臨多項挑戰。

淡馬錫說：「全球經濟處於脆弱的狀態。通膨攀升、大宗商品飆漲、供應鏈遭遇嚴重瓶頸，已進一步暴露全球市場的問題。」

淡馬錫投資長羅錫德（Rohit Sipahimalani）預期，今年資產價格將持續下滑，且可能延續至2023年，直到美國聯準會（Fed）表明將停止緊縮貨幣政策時，熊市才會反轉，「鑒於Fed目前的立場，我們不認為這（停止緊縮）會在短期內發生」。

延伸閱讀

分科測驗歷史／投報率高、圖表資訊別漏接 補教估頂標不變

崇越上半年+29% 同期最佳

台指期 外資減碼空單

日修憲勢力獲逾三分之二議席 陸：盼日方汲取歷史教訓

相關新聞

投資大師羅傑斯：全球經濟明年進入衰退 恐持續2-4年

美國知名投資大師羅傑斯說，2023年全球大部分國家的經濟將進入持續數年的衰退，美國的衰退「處於或許已經開始，或是很快進入...

歐洲抗通膨大作戰 德國砸錢最猛、西班牙手段最多

全球通膨警報大響，去年以來尤其受到能源通膨纏身的歐洲各國，俄烏戰爭下更是雪上加霜。歐洲智庫Bruegel匯整27國政府對...

「台灣有事 我們也會有事！」 FT：外企關切台海局勢

金融時報（FT）今（12）日報導，在烏克蘭遭到俄羅斯入侵之後，從諮詢顧問公司的客戶反應，可見歐美企業高階主管現在愈來愈關...

美財長葉倫今將訪日 預計討論俄油和日圓貶值

美國財政部長葉倫今（12）日造訪日本，將會晤日本財政大臣鈴木俊一，兩人料將討論如何進一步強化西方對俄羅斯的制裁和日圓貶值...

全球消費力道恐雪崩下滑 通膨若壓不下產業寒冬無止盡

通膨不斷升溫，全球消費力道可能出現雪崩式下滑，連帶衝擊相關產業。可預料的是景氣寒冬即將來臨，但這還不是最可怕的，各國政府目前普遍最擔憂的，莫過於祭出強力升息手段後，通膨不僅沒壓下來、還拖垮經濟，一旦最壞的情況發生了，產業寒冬恐怕不知道何時才能結束。

供應鏈指標顯示危機觸頂緩解 消費者荷包壓力變小

商品航運到貨的時間變短、運費變得比較便宜、零售商陷入高庫存窘境，種種現象都表示供應鏈危機好轉。這對消費者的荷包而言，可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。