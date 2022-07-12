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供應鏈指標顯示危機觸頂緩解 消費者荷包壓力變小

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
供應鏈指標顯示危機好轉，加上零售商有出清庫存的壓力，消費者荷包壓力變小 。美聯社
供應鏈指標顯示危機好轉，加上零售商有出清庫存的壓力，消費者荷包壓力變小 。美聯社

商品航運到貨的時間變短、運費變得比較便宜、零售商陷入高庫存窘境，種種現象都表示供應鏈危機好轉。這對消費者的荷包而言，可能是個好兆頭。

網路媒體Big Technology記者Alex Kantrowitz報導，物流業者Flexport的海運及時性指標（OTI）再次下滑。這個指標追蹤貨物離開發貨港、抵達目的港並完成提貨所需要的時間。2021年10月，貨物從亞洲運抵美洲需要110多天；但在截至7月10日的上周，已大幅下降至95天，這是2021年年中以來的最快速度。

與此同時，經濟學家認為供應鏈趨於穩定。摩根士丹利投資長Lisa Chalett周一撰寫報告說，發現「全球供應鏈的壓力有所緩解」。

波羅的海乾散貨指數（BDI）近幾周走跌，顯示運價成本愈來愈接近正常水準。該指數從去年夏末初秋開始飆高，現在回到了2021年4月以來最低。

紐約聯準銀行今年1月表示，供應鏈危機也許已經觸頂，「往後可能有所緩解」，在七個月後的今天似乎終於應驗。

儘管摩根士丹利警告，供應鏈穩定下來對企業獲利恐怕不是好消息，但卻讓消費者鬆了一口氣。

美國連鎖巨擘目標百貨（Target）因庫存過剩壓力，已開始降價清倉，打折商品包括疫情期間引發搶購潮的電視、廚房電器、居家用品和戶外家具。沃爾瑪、Kohl’s和Dick's等零售商的存貨也都比去年多出很多。這些商品可能正流向折扣商店。

華爾街日報報導，阿拉巴馬州退休人士、61歲的葛瑞芬在廉價店裡，以2.75美元買到原價100美元的換季出清外套。除消費者外，供應鏈穩定下來對現金短絀的商家來說，也是好消息。供應鏈問題以及因此導致的短缺，推動通膨飆升到數十年來不曾見過的高點。

許多人在脫離疫情期的封鎖措施後都想花錢消費，但貨架空空蕩蕩。供貨短缺之下，物價持續走高。隨著供應鏈自我修正，供應無虞之後，商品和服務的價格不會再大漲。通膨終於觸頂是好消息，但也別指望物價會立即下滑。

疫情 通膨 摩根

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