IMF示警：全球經濟將衰退！專家建議，投資、工作關鍵5招可避凶

國際貨幣基金（IMF）上周三（7/6）表示，不排除明年全球經濟邁入衰退可能。然而，當經濟衰退真的來臨，一般人該怎麼投資與工作？彙整巴菲特、經濟學家與財務專家建議，有5要點可以預先布局，別慌。

上週三7月6日，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）受訪《路透社》時悲觀坦承，IMF將在最近幾周下修全球經濟成長的預測，更不排除明年邁入經濟衰退的可能性。

今年高漲的油價，上周一度出現了跌破百元的價位，至於玉米、小麥等農糧的期貨價格，本周崩跌，回測2月烏克蘭戰事時水準。種種跡象顯示，全球經濟有可能邁入衰退。

再樂觀的人，此時或許也必須認清現實，提早布局。究竟，當經濟衰退來臨，一般人該如何面對投資與工作？《遠見》彙整巴菲特、經濟學家與財務專家建議，有5要點可以預先布局。

1. 別丟大把資金測底，也別嘗試當沖。

美國Motley Fool理財專欄作者馬修．法蘭可（ Matthew Frankel）指出，畢竟經濟衰退也常伴隨著長期的股市低檔震盪。以過往經驗來看，即便是投資界專家在內，很少人能看準股市底部，丟大把資金搶底，相當危險。當沖同樣風險高，除非你投入的只是閒錢，且不怕賠。

2. 別在慘跌時賣出所有股票與ETF，但長抱需慎選

散戶最常犯的錯，就是在市場氣氛最差時驚慌賣掉所有股票，砍在最低點，等發現又只能追高。

其實，從過往經驗來看，許多真正有價值的股票，在下一波經濟好轉時，常有翻倍以上表現，但由於股市反映的是未來，通常景氣燈號還未回到正向，好公司股票就被許多投資人捷足先登。

法蘭可建議，若此時手上已套牢不少，適度淘汰體質不佳的是應該，但是該保留哪些？被動追蹤大盤指數的ETF，就沒必要出清，反而該堅持定期投入。個股方面則需慎選，最好只選帳上現金流豐沛穩定，能夠撐過長期衰退的企業。

至於確立值得長抱的部位後，請避免頻繁查看未實現損益，因為沒人說得準市場氣氛何時恢復，太關注一時波動容易失掉投資紀律。

3. 萬一發現股市超賣，想試水溫，請學巴菲特

但如果經過研究，感覺股市有超賣跡象，也有閒錢想試水溫怎麼做？其實股神巴菲特也會在此時善用選擇權，小小投資。2008年金融海嘯期間，他就靠著賣出標普500指數的選擇權賣權，獲利豐厚。好處是不用直接投資股票，成本相對低，但建議只能使用手上閒錢。

4. 重新檢視自己的收入與花費，做最糟的打算

這兩年疫情，全球千禧世代都因各國政府撒熱錢，並且積極投資下財富明顯增加。然而現在景氣開始變冷，不少人都缺乏防備。

例如，常為人提供理財建議的《華爾街日報》專欄作家J.J.麥可為（J.J. McCorvey），近期便指出，他有一個朋友在疫情期間辭掉企業界高薪工作，改去自己更有興趣的非營利組織任職，同時還搬了新家，結果房租還增加。現在才驚慌擔心起自己還沒為退休存夠錢。

這樣的例子就說明許多人在財務狀況好時太樂觀，花費就失控。現在正是重新檢視自己收入與花費的好時機。私人財富管理公司Peapack負責人黛漢．賴瑟斯（Diahann Lassus）指出，當經濟衰退，務必思考好最糟的打算。

實際上怎麼做？由於股市可能長期低檔，投資沒那麼快實現獲利，儲蓄的比重最好增加。若有房貸，利息會因升息逐漸升高，也必須重新算好這方面支出並保持正常還款。相較之下，投資可以慢慢來，這方面投入的比重反而可以降低。

關於工作，從過往史上多次經濟衰退的歷史來看，通常都伴隨著大量裁員。不過，《華爾街日報》近期採訪許多經濟學家發現，這次美國若走入經濟衰退，可能會出現「企業收入減少，失業率也沒增加」的少見反例。背後原因，部分和二戰嬰兒潮世代正在邁入退休有關。

其實不只美國，德國、英國最近都有缺工問題；更別說長年面對少子化衝擊的日本仍持續缺工。同樣遭遇少子化衝擊的台灣，狀況可能類似。

由此看來，也許這次經濟衰退，不需要過分焦慮失業問題，做好準備仍是必須。財務專家賴瑟斯建議，就算仍有正職工作，不妨趁此更新一下自己的履歷，除了萬一被裁員時可以趕緊投新職缺外，也可以檢視一下自己的專業，是否有被時代淘汰的危機，默默進修充實自己。

（本文出自2022.7.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）